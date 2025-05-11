DSÖ: Suriye'de yaklaşık 16 milyon kişi sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'ye ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, Suriye'deki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SAĞLIK DESTEĞİNE" DİKKAT ÇEKTİ

"Suriye genelinde yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) 3 milyon dolarlık katkısı sayesinde DSÖ'nün 500 binden fazla kişiye yönelik hayat kurtarıcı sağlık hizmetini genişlettiğini ve temel tıbbi hizmetler sunduğunu belirtti.

"DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR"

Ghebreyesus, yerinden edilmelerden ağır şekilde etkilenenlere ruh sağlığı hizmeti sağladıklarını kaydederek, "Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bağışçıları, desteklerini artırmaya çağırıyoruz çünkü insanların hayatları buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.