DSÖ ve UNICEF'ten dikkat çeken rapor: Dünya genelinde her 4 kişiden 1'i güvenli içme suyuna erişemiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Su Haftası kapsamında başlatılan "Hane İçme Suyu ve Sanitasyonunda İlerleme 2000-2024: Eşitsizliklere Özel Odaklanma" başlıklı yeni bir rapor paylaştı.

Yayınlanan raporda, son 10 yılda kaydedilen ilerlemeye rağmen dünya genelinde milyarlarca insanın hala temel su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişemediğine dikkat çekildi.

"HER 4 KİŞİDEN 1'İ GÜVENLİ İÇME SUYUNA ERİŞEMİYOR"

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

2015'ten bu yana kaydedilen kazanımlara rağmen her 4 kişiden 1'i (dünya genelinde 2,1 milyar kişi) hala güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemiyor. 3,4 milyar insan hala güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyondan yoksun. 1,7 milyar insan hala evde temel hijyen hizmetlerinden yoksun.

En az gelişmiş ülkelerdeki insanların temel içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinden yoksun olma olasılığının, diğer ülkelerdeki insanlara göre iki kattan fazla olduğu kaydedilen raporda, bu insanların temel hijyen hizmetlerinden yoksun olma olasılığının ise 3 kattan fazla olduğuna vurgu yapıldı.

"ÖZELLİKLE EN DIŞLANMIŞ TOPLULUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇMEYİ HIZLANDIRMALIYIZ"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Yapay Zeka Direktörü Dr. Ruediger Krech, su, sanitasyon ve hijyenin ayrıcalık olmadığını ve temel insan hakkı olduğunu vurguladı.

Krech, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sözümüzü yerine getirmek istiyorsak, özellikle en dışlanmış topluluklar için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

"MEVCUT HIZLA, HER ÇOCUK İÇİN GÜVENLİ SU VE SANİTASYON VAADİ GİDEREK DAHA DA ULAŞILAMAZ HALE GELİYOR"

UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen Direktörü Cecilia Scharp ise, şu değerlendirmede bulundu: