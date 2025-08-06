DSÖ'den Gazze değerlendirmesi: 14 bin 800'den fazla hasta acilen özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

İsrail'in sıkı ablukası altındaki Gazze'de gıdaya ve tıbbi bakıma erişilemiyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

ÜRDÜN HÜKÜMETİNE, SAĞLADIKLARI TIBBİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

DSÖ'nün, bu sabah Gazze'de 15 kritik durumdaki çocuğun, Ürdün'e tıbbi tahliyesini desteklediğini kaydeden Ghebreyesus, bu kişilere 42 yakınının da eşlik ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Ürdün hükümeti ve sağlık çalışanlarına, özellikle Gazze'deki çocuk hastalara sağladıkları tıbbi destek için teşekkürlerini iletti.

"TIBBİ TAHLİYELERİN MÜMKÜN OLAN TÜM YOLLARLA HIZLANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı: