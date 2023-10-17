DSÖ'den İsrail'in hastane saldırısına kınama

İHA
İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi can verdi.
DSÖ'den kınama
İsrail'in düzenlendiği hava saldırısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kınandı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu gösteriyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını ve tahliye emirlerinin geri alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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