DSÖ'den İsrail'in hastane saldırısına kınama Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA

İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi can verdi.

DSÖ'den kınama

İsrail'in düzenlendiği hava saldırısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kınandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu gösteriyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını ve tahliye emirlerinin geri alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)