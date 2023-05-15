Dünya 14 Mayıs seçimlerini böyle gördü: İkinci tura kaldı, Erdoğan önde İlk turu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci tamamladığı belirtildi. Erdoğan'ın yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun, destekçilerine yaptığı açıklamalara yer verildi.

AA & Ensonhaber

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıklardan yine birinci çıktı.

Erdoğan yüzde 49 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45 oldu.

Erdoğan: İkinci turun başımızın üstünde yeri var

İstanbul'dan Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi balkonundan partililere hitap etti:

Eğer milletimizin kararı, cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini, seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var.

Reuters: Erdoğan önde

Dünya basını, seçimlerin ikinci tura kaldığıyla ilgili haberlerle okurlarının karşısına çıktı.

Reuters, "Türkiye, Erdoğan'ın önde olduğu ikinci tur seçimlerle karşı karşıya." diye yazdı. Haberde şöyle denildi:

Ne Erdoğan ne de Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kalmamak için gerekli yüzde 50 barajını aşamadı. İkinci turda galip geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, taraftarlarını sabırlı olmaya çağırdı.



Erdoğan, 'En yakın rakibimizin 2,6 milyon oyla şimdiden önündeyiz. Resmi sonuçlarla bu rakamın artmasını bekliyoruz.' dedi.

France 24: Erdoğan muzaffer görünüyordu

France 24, "Türkiye, ilk kez çok önemli tura hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın ilk sırada yer aldığını, ardından Kılıçdaroğlu'nun geldiğini aktardı:

Erdoğan, kendisini bir 5 yıl daha ulusa liderlik etmeye hazır ilan etmek üzere destekçi denizinin önüne çıkarken muzaffer görünüyordu.

Bloomberg: Erdoğan 2 milyondan fazla oyla önde

İstanbul'dan canlı bağlantı yapan Bloomberg, seçimlerin "muhtemelen" ikinci tura kaldığını belirtti. Haberde şunlar kaydedildi:

Pazartesi günkü erken sonuçlar, Erdoğan'ın 2 milyondan fazla oyla önde olduğunu gösterdi. Sandıkların yüzde 98'inden fazlası sayıldı.



Erdoğan'ın ilk turda zafer ilan etmesi hâlâ mümkün olsa da en olası sonuç ise ikinci tur.

Al Jazeera: Erdoğan 'öndeyiz' dedi

"Erdoğan: Oylamada çok öndeyiz" ifadesine yer veren Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, balkon konuşmasında söylediklerini takipçileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı'nın "İstisnasız siyasi hayatımız boyunca hep milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız." dediği belirtildi.

BBC: İkinci tur muhtemel, AK Parti'nin ittifakı Meclis'te çoğunlukta

Kıyasıya bir yarışın olduğunu anlatan BBC, ilk sonuçların, ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için gereken oyların çoğunluğunu alamadığını gösterdiğini belirtti.

"Nihai sonuçlar açıklanmadı, ancak ikinci tur muhtemel görünüyor" denilerek, "AK Parti ittifakının Meclis'te çoğunluğu oluşturması bekleniyor." ifadesi kullandı.

Xinhua: Yüzde 50 sağlanamadı

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı.

Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi.

Parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarına yer verilen haberde, oy sayımı sona yaklaşırken 600 sandalyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın 323, Millet İttifakı'nın 214 ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 63 milletvekili çıkaracağının öngörüldüğü kaydedildi.

CCTV sonuçları paylaştı

Devlet televizyonu CCTV de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın sandıkların 91,93'ünün sayımının ardından açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,9'unu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,49'unu kazandığını gösterdiğini bildirdi.

Haberde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

South China Morning Post: Tarihi ikinci tur

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi.

Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı.

Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

NHK: İkinci tura kaldı

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

JIJI: Görevdeki Erdoğan önde

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı.

Nikkei Asia: Türkiye ikinci turla karşı karşıya

Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi.

Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.