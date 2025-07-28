Dünya basınında bu hafta odaklanılan konular

Dünya sahnesinde yeni bir hafta...

Farklı ülkelerde alınan kararlar ve yaşanan olaylar, yalnızca ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası dengeler açısından da dikkatle takip ediliyor.

Uluslararası basında geniş yer bulan bazı konu başlıklarını okuyucularımız için tek bir başlık altında derledik.

ABD

AMERİKA'DA GÜNDEM AB İLE İMZALANAN GÜMRÜK ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İskoçya’daki Turnberry buluşmasında Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Buna göre, AB’den ithal edilen ürünlere uygulanacak gümrük vergisi yüzde 30’dan yüzde 15’e çekildi. Ancak bu kısmi uzlaşma piyasalarda ilk etapta bir rahatlama yaratsa da, AB tarafında dengenin bozulduğu ve anlaşmanın “asimetrik” olduğu yönünde eleştiriler gündeme geldi.

Anlaşma kapsamında otomobiller dahil pek çok AB ürünü yüzde 15 gümrük vergisine tabi tutulacak. Uçak parçaları ve bazı kimyasallar muaf tutulurken, Avrupa Birliği ABD’den 750 milyar dolarlık enerji alımı ve 600 milyar dolarlık yeni yatırım yapmayı da taahhüt etti. Beyaz Saray, bunun “tarihin en büyük ticaret anlaşmalarından biri” olduğunu savunsa da, Avrupa’da farklı yorumlar var.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “AB çekirdek çıkarlarını korudu ancak daha kapsamlı bir yumuşama isterdik” dedi.

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad ise anlaşmanın bazı sektörlere geçici istikrar getireceğini, ancak genel hatlarıyla “dengesiz” olduğunu söyledi.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de benzer şekilde, “Bu bir asimetrik anlaşma. Trump bunu kendi lehine bir zafer gibi sunuyor, ancak uzun vadede ABD için de olumsuz etkileri olabilir” değerlendirmesini yaptı.

ANLAŞMA SONRASI PİYASALARDA POZİTİF BİR HAVA HAKİM

Öte yandan, Trump yönetiminin Japonya ve Endonezya ile de ticaret anlaşmaları imzaladığı bir haftada gelen bu gelişme, piyasaları da etkiledi.

Piyasalar açısından bakıldığında ise, anlaşmanın açıklanmasının ardından ABD borsalarında ilk etapta pozitif bir hava oluştu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gibi büyük endekslerde açılışta yüzde 0,3-0,5 arasında yükselişler gözlendi. Yatırımcılar, ticaret savaşının büyümesinin önlenmesinden dolayı kısa vadede rahatladı. Ancak uzmanlar, bu olumlu havanın temkinli olduğunu, çünkü detayların belirsizliği ve anlaşmanın asimetrik yapısı nedeniyle uzun vadede piyasalarda dalgalanmaların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası basında, Trump’ın anlaşmayı “karşılıklı kazanç” olarak sunduğu ancak arka planda Avrupa’nın önemli tavizler verdiği ve bu durumun uzun vadede transatlantik ilişkilerde yeni gerilim alanları doğurabileceği yorumları yapılıyor. Avrupa tarafının da anlaşmayı tam anlamıyla nihai olarak görmediği, çelik ve alüminyum tarifeleri gibi bazı başlıklarda ilerleyen aylarda yeni müzakerelerin beklendiği bildiriliyor.

ABD'DE EPSTEİN DOSYALARI KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Sapık milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanması konusu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçi Parti içinde ciddi bir anlaşmazlığa yol açtı.

Başkan Donald Trump ve yönetimi ise dikkatleri 2016 seçimleri ve siyasi rakiplerine çekmeye çalışıyor.

Geçen hafta, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi alt komitesi Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyalarının teslim edilmesi için celp kararı aldı. Komite Başkanı James Comer ayrıca Epstein’in suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’den ifade almak için çağrı yaptı. Maxwell, Florida’daki Tallahassee cezaevinde çocuk kaçakçılığı suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kısa süre önce Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile görüşerek sorgulandı.

Ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri arasında dosyaların Adalet Bakanlığı tarafından nasıl ele alındığı konusunda sert eleştiriler var. Missouri’den Rep. Eric Burlison, Trump yönetiminin yeni bilgiler açıklanacağı yönündeki beklentilerin “politik bir hata” olduğunu söyledi. Burlison, “Dosyaların tamamı incelenmeden böyle vaatler verilmesi yanlış” dedi. Ofisine gelen çağrıların çoğunun Epstein dosyalarıyla ilgili olduğunu ve seçmenlerin hükümetin kendilerinden bir şeyler sakladığını düşündüğünü aktardı.

Utah’dan Dr. Mike Kennedy ise dosyaları “altında irin bir yara gibi” nitelendirerek, “Bu konuda tam şeffaflık şart” diye konuştu. Kennedy, mağdur isimlerinin gizli tutulması şartıyla dosyaların derhal yayınlanmasını destekleyeceğini söyledi.

TRUMP, EPSTEİN DAVASIYLA İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKIYOR

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Meclis Başkanı Mike Johnson’ı atlayarak dosyaların tam açıklanmasını zorlamak için girişimde bulunuyor. Ancak Johnson, şeffaflıkta kararlı olduğunu, ancak mağdurların korunması için gerekli önlemler alınmadan dosyaların yayınlanmasının “sorumsuzluk” olduğunu savunuyor.

Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin ise Adalet Bakanlığı’nın açıklamak istediği belgelerin büyük kısmının hakim kararı olmadan açılamayacağını belirtti. Florida’daki federal mahkemenin geçen hafta bu yönde kararlar verdiği ve mağdur gizliliğini koruyan yasaların dosya açıklamalarını sınırlandırdığı hatırlatıldı.

Trump ise İskoçya’daki ziyaretinde ABD-AB arasında bir ticaret anlaşması sağlandığını duyururken, bu gelişmenin Epstein dosyalarıyla ilgisi olduğu iddialarını “Şaka yapıyorsunuz” diyerek reddetti.

Dosyayla ilgili soruları yanıtsız bırakan Trump, dosyalarda kendi adının geçtiğine dair haberler olmasına rağmen sınırlı bilgiye sahip olduğunu savunuyor.

Hafta sonunda Trump, hiçbir kanıt olmaksızın eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ünlü isimler Beyoncé ve Oprah Winfrey’i siyasi rakiplerine destek karşılığında yasa dışı ödeme almakla suçlayarak yargılanmalarını talep etti.

Bu hamle, ülkedeki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor. Çünkü Trump'ın Epstein'in çocuk seks ağı şebekesine karıştığı, bu yüzden bu konuda dikkatleir başka yere çekmek için sürekli uluslararası krizler yarattığı düşüncesi hakim.

İNGİLTERE ABD VE AB ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMASINA ODAKLANDI

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında haftalar süren gerilimli müzakerelerin ardından Pazar günü kritik bir çerçeve anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yüz yüze görüşmesiyle sağlanan bu uzlaşı, hem transatlantik ticaret ilişkileri hem de yaklaşan ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma kapsamında ABD, Avrupa’dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacak. Bu oran, Trump’ın daha önce tehdit ettiği yüzde 30’luk tarifeye kıyasla ciddi bir indirim olsa da, AB ve İngiltere’nin kendi ticaret anlaşmalarında kabul ettikleri yüzde 10’luk tarife seviyesinin oldukça üzerinde.

Avrupa otomobil üreticileri başta olmak üzere pek çok sektör için bu durum hayal kırıklığı yaratırken, AB ülkeleri de ABD’den yapılan enerji ve askeri ekipman alımlarında önemli artışlar taahhüt ediyor.

"BU ANLAŞMA TRUMP İÇİN BİR ZAFER, AVRUPA İÇİN DEĞİL"

Avrupa basını, özellikle Guardian gazetesi, anlaşmanın Trump için net bir zafer olduğunu vurguluyor.

ABD, yaklaşık 90 milyar dolar civarında tarife geliri elde etmeyi beklerken, Avrupa’nın ABD ile ticari açığını dengelemeye yönelik bir adım atması gerektiği belirtiliyor.

Ancak, anlaşmanın tam anlamıyla bir mağlubiyet olmadığı da dikkat çekiyor; AB, sıfır tarife karşılığında ABD pazarını açmış ve bazı sektörlerde muafiyetler sağlamış durumda.

Guardian gazetesinin analizinde, anlaşmanın beş temel unsuruna vurgu yapıldı:

Tarife Oranları ve Kapsamı: Avrupa’dan ABD’ye yüzde 15 tarife getiriliyor. ABD ise AB’den ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 50 tarife uygulamaya devam edecek. Bazı sektörlerde (ilaç, uçak parçaları, belirli kimyasallar) sıfır tarife taahhüdü var, ancak şarap ve alkollü içeceklerde belirsizlik sürüyor.

AB’nin Tavizleri: AB, önümüzdeki üç yıl içinde ABD’den 750 milyar dolar değerinde enerji ürünü ve yarı iletken satın alacak, ayrıca ABD’de 600 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımların içinde askeri ekipman alımları da bulunuyor.

İrlanda’daki Bölünme: Kuzey İrlanda, İngiltere-ABD anlaşması sayesinde %10 tarife ile ABD pazarına açılırken, İrlanda Cumhuriyeti %15 tarifeyle karşı karşıya. Bu durum, Brexit sonrası hassasiyeti artıran İrlanda sınır sorunlarını daha da karmaşık hale getirebilir.

Alman Sanayisinin Tepkisi: Almanya’nın ihracat odaklı ekonomisi ve otomobil sektörü anlaşmadan olumsuz etkilenebilir. Volkswagen, 2025’in ilk yarısında yüksek tarifelerin etkisiyle 1,5 milyar dolar kar kaybı yaşadı.

Belirsizlik ve Olası Değişiklikler: ABD tarafı, anlaşmanın siyasi bir çerçeve olduğunu ve Trump’ın şartlara uymayan ülkelere tarifeleri artırma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

"ABD KÜRESEL TİCARET İLİŞKİLERİNDE YENİDEN SÖZ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmayı "devasa bir ticaret hacmi için sürdürülebilir bir denge yaratma çabası" olarak tanımlarken, ABD’nin ticaret açığını azaltma gerekliliğini kabul etti. Avrupa ise ekonomik büyümesinin yavaşladığı bir dönemde olası bir ticaret savaşından kaçınmayı öncelik olarak gördü.

Ekonomistler, bu anlaşmanın küresel ticarette öngörülebilirliği artıracağı görüşünde. Ancak tüketicilerin ABD’de artan maliyetlerle karşılaşabileceği, zira şirketlerin tarifeleri fiyatlara yansıtacağı uyarısı yapılıyor.

AB-ABD ilişkileri, güvenlik alanında da önemli bir bağa sahip. Anlaşma öncesi, ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek sağlayıp sağlamayacağı ve NATO’daki yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği gibi endişeler de müzakereleri etkiledi.

Trump’ın Japonya, İngiltere, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerle de benzer anlaşmalar yapması, Avrupa basınında "ABD’nin küresel ticaret ilişkilerinde yeniden söz sahibi olmaya çalıştığını gösteriyor" şeklinde yorumlandı. Çin ile devam eden ticaret görüşmelerinin sonucuna göre önümüzdeki dönemde dünya ticaretinde yeni gelişmeler yaşanabilir.

İNGİLTERE'DE HÜKÜMET ÜZERİNDEKİ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA BASKISI ARTIYOR

İngiltere’nin bir diğer gündemi, hükümetin Filistin devletini tanıyıp tanımayacağı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin devletini resmen tanıyacağını açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerindeki baskı giderek artıyor.

Avrupa’da başlayan Filistin devletini tanıma dalgasına ayak uydurmakta isteksiz davranan Starmer hükümeti, iç politikada kendi partisinden gelen sert eleştirilerle karşı karşıya.

Starmer, ABD Başkanı Trump’la yakın ilişkilerini korumak isterken, hem Avrupa’daki müttefiklerinden hem de kamuoyundan gelen “Filistin’e resmî tanıma” çağrılarına direnmekte zorlanıyor.

KABİNE TOPLANIYOR: GÜNDEM GAZZE

İngiliz basını bu çelişkinin İngiltere'nin dış politikadaki “ahlaki otoritesini” zedelediğini yazıyor.

Londra’da hükümet kaynakları, Başbakan Starmer’ın önümüzdeki hafta kabineyi olağanüstü toplayacağını doğruladı. Yaz tatilinde olan bakanlar apar topar çağrılırken, toplantının ana gündeminin Gazze olacağı tahmin ediliyor. The Financial Times, bu toplantıda Filistin devletinin tanınması konusunun ele alınacağını aktardı. Starmer, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Filistin’i ancak “müzakere edilmiş bir barış anlaşması çerçevesinde” tanıyacaklarını söylemişti. Ancak bu açıklama, başta kendi partisi olmak üzere kamuoyunun geniş kesimlerini tatmin etmedi.

Starmer’ın tutumu, Macron’un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacaklarını duyurmasının hemen ardından geldi. Fransa’nın yanı sıra daha önce İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin’i tanımıştı. İngiltere ise hâlâ “zamanı geldiğinde tanıyacağız” pozisyonunu koruyor. Fakat artık bu pozisyon içeriden de sarsılıyor. 220’den fazla milletvekili – çoğu İşçi Partili – Starmer’a yazdıkları açık mektupta, hükümetin bir an önce Filistin devletini tanıması gerektiğini vurguladı.

"STARMER İSRAİL'İ SAVUNMAYI BIRAKMALI"

Bir başka baskı da İskoçya’dan geliyor. İskoç Ulusal Partisi (SNP), Parlamento açıldığında “Filistin Tanıma Yasa Tasarısı” sunacaklarını açıkladı. SNP lideri Stephen Flynn, “Keir Starmer İsrail’in savaşını savunmayı bırakmalı ve İngiltere’yi sessizliğe mahkûm eden bu politikaya son vermelidir,” dedi. Flynn, eğer hükümet kendi kararını vermezse bu yasa tasarısı ile parlamentoyu oylamaya zorlayacaklarını duyurdu. Bu gelişme, geçtiğimiz Şubat ayında SNP’nin Gazze’de ateşkes çağrısı yaptığı gün mecliste yaşanan kaosu hatırlattı.

Starmer hükümetinin kararsızlığı yalnızca siyasi değil, diplomatik kaygılara da dayanıyor. Özellikle Trump’la geliştirilen sıcak ilişkiler, İngiltere’nin dış politikada ABD çizgisinden sapmasını zorlaştırıyor. Trump’ın geçtiğimiz günlerde İskoçya’ya gelmesi ve Starmer ile iyi ilişkiler kurması, İngiltere’nin Filistin konusunda Washington’la ters düşme ihtimalini daha da azaltıyor.

Gazze’de insani kriz derinleşirken, Filistin’e tanıma kararı artık sembolik bir adım olmanın ötesine geçmiş durumda. İngiliz muhalefeti, bu kararın hem Avrupa ile uyumu sağlayacağını hem de İngiltere’nin küresel vicdan ve adalet çizgisindeki rolünü yeniden güçlendireceğini savunuyor. İsrail’in Gazze’de uyguladığı abluka ve açlık politikaları, İngiltere’de kamuoyunun geniş kesiminde öfkeye yol açmış durumda. Hafta sonu Downing Street önünde düzenlenen protestolarda, hayatını kaybeden Filistinliler için boş tencere ve tavalar bırakıldı.

Starmer hükümeti şimdi tarihi bir kararın eşiğinde. Macron’un adımının ardından İngiltere'nin atacağı ya da atmayacağı her adım, sadece iç siyasette değil, uluslararası sahnede de dikkatle izlenecek.