Dünya gündeminde öne çıkan haberler

Farklı ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve toplumsal değişimler küresel çapta yankı buluyor.

Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede öne çıkan haberler günün panoramasını oluşturuyor.

Bugün uluslararası basının öne çıkardığı kritik başlıkları sizler için bir araya getirdik.

ABD'DE GÜNDEM EPSTEİN DAVASI

Çocuk istismarı ve elit çevrelere uzanan cinsel suç ağı iddialarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein davası, ABD siyasetini sarsmaya devam ediyor.

Jeffrey Epstein, milyarder finansör ve aynı zamanda uluslararası bir çocuk istismarı ağı kurmakla suçlanan bir isimdi. ABD’de ve Avrupa’da elit siyasetçiler, iş insanları ve akademik çevrelerle yakın ilişkileri olan Epstein, 2019’da cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından yargılanmadan önce federal hapishanede ölü bulundu.

Epstein’in iddiaya göre bazı küresel elitlere, aralarında eski ve mevcut devlet başkanlarının da olduğu, küçük yaştaki kız çocuklarını fuhuş ağıyla sağladığı ve bu ilişkilerin video kayıtlarıyla belgelendiği öne sürülüyor. “Müşteri listesi” olarak anılan bu belgelerin şimdiye kadar açıklanmaması, hem halk hem de bazı siyasetçiler arasında büyük tepkiye yol açtı.

ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta Demokratların başlattığı girişimle, Epstein’e dair tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için oylama yapılması talep edildi.

YAZ TATİLİNE ERKEN GİRDİLER

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi çoğunluğu, Demokratların ısrarlı girişimlerini savuşturmak amacıyla yaz tatiline bir gün erken girme kararı aldı. Meclisin normal şartlarda perşembe günü tatile girmesi beklenirken, son oylamalar çarşamba gününe çekildi.

Demokratlar, bu kararın arkasında Donald Trump’ın Epstein davasındaki rolü ve bu dosyaların kamuoyuna açılmasının yaratacağı etkiler olduğunu savunuyor. Temsilciler Meclisi Demokrat Grup Başkan Yardımcısı Ted Lieu, “Cumhuriyetçiler bu hafta Epstein dosyalarıyla ilgili oylama yapmaktan korktukları için Kongre’yi erken kapatıyor” dedi.

Trump, geçen hafta Adalet Bakanı Pam Bondi’ye bazı büyük jüri ifadelerinin serbest bırakılması talimatını vermişti. Ancak bu belgelerin davanın küçük bir bölümünü oluşturacağı belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise belgelerin açıklanmasına temkinli yaklaşılması gerektiğini savundu:

“Kurbanların tekrar travmatize edilmesini istemiyoruz. Şeffaflık önemli ama aceleci davranmak faydadan çok zarar getirir.”

Johnson ayrıca Demokratları, Adalet Bakanlığı zaten harekete geçmişken, meseleyi politik çıkara dönüştürmekle suçladı.

Adalet Bakanlığı’nın bu ay başında Epstein’in 2019’daki ölümüyle ilgili “intihar” kararını tekrar teyit etmesi ve “müşteri listesi yok” açıklaması Trump yanlılarını da öfkelendirdi. Özellikle “derin devlet” komplosuna inanan kesimler, Trump’ın bu bağlantıları açığa çıkarma vaadini yerine getirmediği görüşünde. Hatta bazı Trump yanlısı isimler, Adalet Bakanı Bondi’nin dosyaların hâlâ incelendiğini söylemesi üzerine Beyaz Saray’a tepki göstermeye başladı.

AB VE ABD TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR: ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ALARMDA

ABD’nin Almanya merkezli otomobil üreticilerine uyguladığı milyarlarca euroluk yeni gümrük vergileri, Avrupa ile Washington arasında yeni bir ticaret savaşını tetikliyor.

Alman otomotiv sektörü, karşı yaptırımların geri tepeceği uyarısında bulunurken, Berlin ile Brüksel arasında da tansiyon yükseliyor.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından Washington, “ekonomik milliyetçilik” politikası çerçevesinde Alman otomobillerine yüzde 25’e kadar varan ek gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Gerekçe, “Amerikan sanayisinin yeniden canlandırılmak.”

Trump yönetimi, özellikle Alman markalarının (BMW, Mercedes, Volkswagen gibi) ABD pazarındaki yüksek payını ve Avrupa’nın ithalat fazlasını “haksız rekabet” olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede getirilen gümrük vergileri, yalnızca Alman üreticileri değil, tüm Avrupa otomotiv tedarik zincirini tehdit ediyor.

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, Spiegel’e verdiği demeçte durumu açık şekilde özetledi:

“ABD’nin getirdiği ek vergiler sektöre milyarlarca euro ek yük getirdi. Bu kriz her geçen ay derinleşiyor.”

Müller’e göre, Brüksel’in ABD menşeli otomobil ve yedek parçalara karşılık olarak gündeme aldığı “karşı gümrük tarifeleri” önerisi, Alman şirketlerini bir kez daha vurabilir. Çünkü ABD'den Avrupa’ya yapılan otomobil ihracatının yaklaşık %65’i bizzat Alman firmalarının ABD’deki fabrikalarından geliyor. Yani karşı tarife, aslında yine Alman üreticiyi vuracak.

“Eğer AB, otomotive misilleme tarifeleri uygularsa, sadece yüzde birlik bir ek vergi bile Alman üreticilere yılda yaklaşık 100 milyon euro ek maliyet demektir,” diyen Müller, stratejik akılcılık çağrısında bulundu.

TRUMP'IN STRATEJİSİ AVRUPA'YI KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Hildegard Müller ayrıca Trump’ın bu politikalarının sadece ticaret savaşı değil, bir “yeni sanayi stratejisi” olduğunu vurguladı:

“Trump ülkesini yeniden sanayileştirmek istiyor. Bu sadece gümrük savaşı değil; yapısal dönüşüm. Avrupa’nın da kendi rekabet gücünü artırması gerekiyor.”

Müller’in bu uyarısı, Brüksel’deki karar vericilere açık bir mesaj: Sadece tepki vermek yetmez, Avrupa'nın sanayi ve yatırım ortamını güçlendirecek adımlar atılmazsa, küresel rekabet gücü ciddi biçimde zayıflayabilir.

Kulislerde, Fransa’nın daha agresif bir tutum takındığı ve Washington’a karşı net misilleme önlemlerinden yana olduğu konuşuluyor. Ancak Almanya ise karşı yaptırımların hem ekonomik hem siyasi bedelinin ağır olacağı görüşünde.

Özellikle AB Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde açıklayacağı “ortak yanıt paketi” Berlin-Brüksel hattında gerilimi daha da artırabilir.

Konuyu ele alan Alman Spiegel, "Trump’ın ek vergileri geri çekmeye niyeti yok gibi görünüyor. Avrupa'nın da sadece bekle-gör politikasıyla hareket etmesi, yerli sanayileri daha da savunmasız hale getirebilir. Alman otomotiv sektörü ise tarihinin en kritik dış ticaret krizlerinden biriyle karşı karşıya." yorumunda bulundu.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM YASA DIŞI GÖÇMENLER

İngiltere’de yasa dışı çalışmayla mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı.

Hükümet, sığınmacıların kaldığı otellerin konum bilgilerini, yemek teslimat şirketleri Just Eat, Deliveroo ve Uber Eats ile paylaşmaya başladı. Bu sayede, bu adreslerden yasa dışı çalışanların tespiti kolaylaşacak ve firmalar, yetkisiz kişilerin hesaplarını hızla engelleyebilecek.

Ülkede, sığınmacılar genellikle başvuruları işleme alınırken çalışma hakkına sahip değil. Ancak son dönemde bazı sığınmacıların, başvuruları devam ederken bile bu firmalarda yasa dışı olarak teslimat yapmaya başladığı tespit edildi. Muhalefet partilerinden yapılan ziyaretlerde, sığınmacı otelleri önünde çok sayıda teslimat bisikletinin park ettiği görüldü. Bu durum, yasa dışı çalışmanın yaygınlığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yasa dışı çalışmanın hem dürüst işletmelere zarar verdiğini hem de göçmen kaçakçılığını beslediğini belirtti. Yeni veri paylaşımı ile teslimat firmalarının, hesap paylaşımlarını engellemek ve kötüye kullanımı önlemek için daha etkin hareket edebileceğini söyledi. Ayrıca, yüz tanıma ve sahtekârlık tespiti gibi teknolojik önlemler de devreye sokulacak.

Son 12 ayda yapılan denetimlerde 10 binden fazla yasa dışı çalışma vakası tespit edilerek 7 bin 130 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yasa dışı çalışma yapan firmalara para cezaları uygulanıyor. Bu önlemlerle birlikte yasa dışı çalışma ile mücadelede önemli bir aşama kaydedilmesi hedefleniyor.

Hükümet, insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik yaptırımları da artırıyor. Kaçakçıların mal varlıkları dondurulacak ve ülkeye girişleri yasaklanacak. Böylece, yasa dışı göç ve çalışma kaynaklı sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İngiltere’de, şu anda 32 binden fazla sığınmacı otellerde, 66 binden fazlası ise ev ve apartmanlarda devlet desteğiyle kalıyor. Bu yerler, zaman zaman protestolara sahne oluyor. Hükümetin yeni hamlesiyle, hem kamu düzeninin korunması hem de yasa dışı çalışma kaynaklı suiistimallerin önlenmesi hedefleniyor.