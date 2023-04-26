Dünya, Hürjet'i konuşuyor: Süpersonik performansa sahip Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jetinin yaptığı uçuş ses getirdi. Haberlerde, "Performansı ve aviyonik özellikleri, uçağı muharebe görevine uygun kılıyor" denildi.

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Türkiye, hava gücüne Hürjet'i de ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Erdoğan, söz konusu uçağı Türkiye Yüzyılı'na armağan etti.

"Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jeti uçtu"

Askeri, savunma ve jeopolitik alanda analizlere imza atan "The War Zone" internet sitesi, "Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jeti uçtu" diye yazdı.

Süpersonik performansa sahip Hürjet'in, ileri eğitim ve hafif muharebe konfigürasyonlarında üretilmesinin planlandığı belirtildi.

"Muharebere görevlerine uygun"

Haberde Hürjet'in özelliklerinden şu ifadelerle bahsedildi:

Hürjet'in öncelikle geleceğin Türk hızlı jet pilotlarına eğitim vermesi beklenirken, aynı zamanda önemli düzeyde performans ve gelişmiş aviyonik özellikleri sunması onu muharebe görevlerine uygun hale getiriyor.

TCG Anadolu'dan havalanabilir

Hürjet'in, Türk Donanması'nın yenilikçi hibrit drone-taşıyıcı ve saldırı gemisi TCG Anadolu'dan havalanabileceğine de dikkat çekildi.

2025'ten sonra ayda iki Hürjet üretilecek

Defense Mirror, Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini aktardı.

Uçağı geliştiren TUSAŞ'ın, 2025'ten sonra her ay iki Hürjet üretmeyi hedeflediği kaydedilerek, uçağın özelliklerinden bahsedildi:

Uçağın modern kokpitinde gelişmiş görev bilgisayarı bulunacak. Üstün radar ve hassas taarruz sistemleri ile hava ve yer haberleşme kabiliyetleri ile donatılacak.

Tamamı Türkiye'de geliştirildi

Havacılıkla ilgili haberlere yer veren Aviation Week, başlığında "Türk Hürjet eğitim uçağı, ilk uçuşunu yaptı" diye yazdı. Haberin ayrıntısında şöyle denildi:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tamamı Türkiye'de geliştirilen ilk insanlı jet uçağı olan Hürjet gelişmiş eğitim uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hürjet sesten hızlı

Al Jazeera'nin Arapça servisi, "Sesten hızlı.. Türkiye insanlı jet savaş uçağı Hürjet'in uçuşunu başarıyla test etti." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli süpersonik insanlı jetin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğine dair not paylaşıldı.

Erdoğan'ın, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma sanayii alanında tam bağımsızlığını kazanana kadar çalışmalarını sürdüreceğini vurguladığı anımsatıldı.

Hürjet özellikleri