Pakistan Başbakanı Şerif'in Hürjet paylaşımı: Kardeşim Erdoğan'ı tebrik ediyorum Erdoğan'ı kutlayan Şerif, "Türkiye'ye TF-X projesinde daha nice başarılar diliyorum" diye yazdı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, Hürjet ile hava gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu yaptığı anlara ait görüntülerini paylaştı.

"Erdoğan'ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum"

Erdoğan'ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tebrik mesajına yer verdi:

Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.



Hiç şüphesiz Türkiye ve Türk savunma sanayii için çok büyük bir başarı. Kardeş Türkiye'ye TF-X projesinde daha nice başarılar diliyorum.

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.

Çalışmalar 2017'de başladı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmalar 2017 Ağustos ayında başladı.

Geçen yıl 26 Aralık'ta ilk enerji verme testini başarıyla geçen Hürjet'in motoru, 30 Ocak'ta ilk kez başarılı bir şekilde çalıştırıldı.

18 Mart itibarıyla taksi testleri için pistte bulunan uçak, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hürjet özellikleri