Dünya Sağlık Örgütü: Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişi kayıp Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

AA

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

"40 yılın en yüksek seviyesinde"

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.

9 bin kişi kayıp

Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)