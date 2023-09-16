Sel felaketini yaşayan Libya'da son durum 6 gün önce sele teslim olan Derna kentinin bir bölümü adeta yok oldu. Bölgedeki yaşam mücadelesi devam ederken, ulaşılan son bilgileri derledik.

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Dünya, peş peşe yaşanan felaketlere şahit oluyor.

Yunanistan ve Bulgaristan’ı sele teslim eden Daniel Fırtınası’nın bıraktığı şiddetli yağışlar, Libya’da felakete sebep oldu.

Libya, 10 Eylül tarihinde sel felaketini yaşadı.

Liman kenti Derna’de başlayan şiddetli yağış, şehri sular altında bıraktı.

Derna'nın büyük bir bölümü yok oldu

Derna’de sel şiddeti ile iki baraj da çökerken, kentin bir bölümü yok oldu.

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, Derna'da şiddetli yağış sonucu iki barajın çökmesine yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Felakette en az 11 bin 300 kişinin öldüğü aktarılıyor.

Aynı zamanda sel şiddeti ile binlerce kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Türkiye yardım elini uzattı

Türkiye de Libya'ya yardım için kolları sıvadı.

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Libya’ya yardım için yola çıkan TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştığını açıkladı.

Salgın hastalıklar tehlike oluşturuyor

Bir diğer yandan bölge adeta bir enkaz yığınına dönerken kanalizasyona karışan kirlenmiş sular da endişe kaynağı.

Bölgede salgın hastalıkların hızla ilerleyebileceği yönünde alarmlar veriliyor.

Hastalıklarla mücadele merkezinin başkanı Haider El-Saeih ise Derna'da en az 150 kişinin kirli su içtikten sonra ishal olduğunu açıkladı.

El-Saeih, halka sadece yardım çalışmaları kapsamında ülkeye gelen şişe suların içilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Temiz su, elektrik, ilaç ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının son derece zorlaşması sebebiyle Derna’da hayatta kalanların tamamen tahliye edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede soruşturmanın nasıl yürütüleceği ise bilinmiyor.

Ülkenin batısında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derna'nın bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.

Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.