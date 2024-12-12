Dünyada bu yıl hayatını kaybeden gazetecilerin 3'te 1'i, İsrail tarafından öldürüldü

AA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2024 yılında dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin raporunu yayımladı.

Yayınlanan raporda dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerine ilişkin veriler ise, korkunç bir tabloyu gözler önüne serdi.

Rapora göre, dünya genelinde 2024'te 550 gazeteci tutuklu, 55 gazeteci esir ve 95 gazeteci ise kayıp durumunda bulunuyor.

54 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu yıl dünya genelinde 54 gazeteci öldürülürken, bu son 5 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gazetecilerin çoğu, çatışma ortamında öldürüldü.

Bu yıl dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti.

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Bunlardan 16'sı Gazze'de, 2'si ise Lübnan'da yaşamını kaybetti.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen gazeteci sayısı 145'i aşarken, bunlardan en az 35'i İsrail ordusu tarafından hedef alınarak veya görev başında öldürüldü.

Gazze ve Lübnan'da onlarca gazetecinin mesleği nedeniyle hedef alınarak İsrail tarafından öldürüldüğüne dair yeterince delile sahip olduğunu belirten RSF, şu ana kadar, İsrail ordusunun gazetecilere karşı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 4 şikayeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletti.

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RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'de hedef alarak öldürdüğü gazetecilerle ilgili, "Bu muhabirlerin çoğunun kimliği belirlenebiliyordu ve statüleri nedeniyle korunuyorlardı ancak yine de uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı eden İsrail'in saldırılarında öldürüldüler." ifadesini kullandı.

Bruttin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girmesinin yasaklandığını kaydederek, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında." değerlendirmesinde bulundu.