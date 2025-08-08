Dünyada en çok tüketilen meyveler sıralandı! Bu meyvelerden kimse vazgeçemiyor

Sağlık açısından sundukları faydalar nedeniyle doktorlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilen meyveler bu kez tüketim oranlarına göre listelendi.

Besleyicilikleri ve çok yönlü olmalarıyla dünya çapında 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen meyveler özelinde yapılan bir araştırma sonucunda en çok tüketilen meyve çeşitleri listelendi.

Her bölgenin kendine öz favori meyvesi olduğunu ortaya koyan çalışmayla birlikte tüketim oranı en fazla olan 6 meyve dikkat çekti. İşte, dünyada en çok tüketilen meyveler…

BU MEYVELERDEN VAZGEÇİLEMİYOR

Yapılan araştırmayla birlikte bazı meyveler dünya çapında diğer meyvelere göre daha fazla tüketiliyor. Aynı zamanda bu meyveler küresel üretim, ticaret ve beslenmede de baskın rol oynamalarıyla öne çıkıyorlar. İşte, dünya genelinde adeta vazgeçilmez olan o meyveler…

1-Muz

Dünya çapında tüm meyveler arasında ihracatın yüzde 20'sini oluşturan muz en çok ticareti yapılan meyveler arasında yer alıyor. Nedeni ise çok sayıda tropikal ülkede yetiştirilmesi ve yıl boyunca dünyanın dört bir yanında gönderilmesi. Tüm yıl boyunca bulunan bu meyveni yenmesi de oldukça pratik. Ayrıca yılda 179 milyon ton muz üretiliyor.

2- Karpuz

Yılda 104 milyon tonun üzerinde üretilen küresel meyveler arasında karpuz ilk sıralarda yer alıyor. Sulu ve tatlı olmasından dolayı sıcak iklimlerde popüler bir meyve. Ve yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır. Yüksek oranda su içeren karpuzlar en çok tüketilen meyvelerden biri.

3- Elma

Dünya çapında 97 milyon tona yakın üretilen elmalar, pek çok çeşidi bulunuyor. Çin elma üretiminde ilk sıralarda yer alırken elverişli iklim ve geniş tarım arazileri seri üretime olanak saplıyor. Bu üretiminin nedeni ise tüketimin fazla olmasından kaynaklanıyor.

4- Portakal

Portakal, dünya çapında en çok tüketilen turunçgillerden biridir ve yıllık üretimi yaklaşık 75-76 milyon tondur. C vitamini içeriği ve ekşi-tatlı aromasıyla bilinen portakal, hemen hemen her ülkede taze olarak veya meyve suyu olarak tüketilmektedir.

5- Mango

Yıllık 55 milyon ton üretime sahip olan mango, tropikal ve subtropikal ülkelerde popüler olan meyvelerden biri. Tatlı ve hoş kokusu olmasından dolayı oldukça değerlidir.

6- Üzüm

