Dünyanın en az dindar ülkeleri listelendi! İşte o ülkeler...

Dünya genelinde inanç ve dini aidiyet üzerine yapılan araştırmalar, toplumların sosyokültürel yapısı hakkında önemli ipuçları veriyor.

ABD merkezli saygın düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan son rapor, bu alanda dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Merkezin çalışmasına göre, dünyanın en az dindar ülkeleri listesinde zirve dikkat çekerken, raporu ilginç kılan nokta, yalnızca Uzak Doğu değil, Avrupa ve Asya’dan da birçok ülke de listeye adını yazdırdı

Araştırmada öne çıkan bir başka detay ise, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan’ın da listede bulunması. İşte, dünyanın en az dindar ülkeleri…

EN AZ DİNDAR OLAN 10 ÜLKE

1. Çin

1,4 milyardan fazla nüfusa sahip Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının yanı sıra en az dindar ülke konumunda. Halkın yüzde 90’ı kendini dindar olarak tanımlamıyor. Bu durum, ülkedeki kültürel çeşitliliğe rağmen modernleşme ve devlet politikalarının etkisiyle sekülerleşmenin güçlü olduğuna işaret ediyor.

2. İsveç

Kuzey ışıklarıyla tanınan İsveç, sosyal refah düzeyinin yüksekliğiyle biliniyor. Ancak Pew’in verilerine göre, İsveçlilerin yüzde 73’ü dindar olmadığını söylüyor. Bu oran, İskandinav ülkelerindeki genel seküler yaşam tarzını yansıtıyor.

3. Çekya

Avrupa’nın kalbinde yer alan Çekya, uzun zamandır seküler bir toplum yapısına sahip. Araştırmaya göre, halkın yüzde 72’si dindar değil. Tarihsel olarak kilise otoritesine mesafeli yaklaşımıyla bilinen ülke, listenin üçüncü sırasında.

4. İngiltere

Kraliyet ailesiyle gündeme gelen İngiltere, dini semboller açısından köklü bir tarihe sahip olsa da günümüzde tablo oldukça farklı. Toplumun yüzde 69’u kendini dindar görmüyor. Bu oran, özellikle genç nüfusun dine olan ilgisinin giderek azaldığını gösteriyor.

5. Azerbaycan

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Azerbaycan, listeye sürpriz bir şekilde girdi. Araştırmaya göre, halkın yüzde 64’ü dindar olmadığını belirtiyor. Bu durum, ülkenin modernleşme sürecinde dini pratiklerin kamusal alanda daha az yer bulduğunu ortaya koyuyor.

6. Belçika

Çeşitli kültürleri barındıran Belçika’da da sekülerleşme dikkat çekici boyutta. Halkın yüzde 64’ü inançsız veya ateist olduğunu söylüyor. Bu oran, göç ve çokkültürlü yapının etkisiyle dini kimliklerin geri planda kaldığını düşündürüyor.

7. Avustralya

Coğrafi açıdan geniş topraklara sahip Avustralya’da, dini inanç toplumun temel gündemlerinden biri değil. Araştırmaya göre, halkın yüzde 63’ü kendini dindar olarak tanımlamıyor. Ülkedeki özgürlükçü yaşam tarzı bu oranı destekliyor.

8. Hong Kong

Budist geleneklere sahip olmasına rağmen Hong Kong halkının yüzde 63’ü dindar değil. Modern yaşamın ve Batı etkisinin yoğun olduğu şehirde, inanç daha çok bireysel bir pratik olarak kalıyor.

9. Vietnam

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Vietnam’da da tablo benzer. Halkın yüzde 63’ü dine bağlı olmadığını ifade ediyor. Geleneksel öğretiler yerini daha seküler bir yaşam anlayışına bırakıyor.

10. Norveç

Mutluluk raporlarında üst sıralarda yer alan Norveç, aynı zamanda seküler toplum yapısıyla da dikkat çekiyor. Nüfusun yüzde 62’si kendini dindar olarak görmüyor. Refah düzeyi ve yaşam standartlarının yüksekliği bu eğilimi destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.