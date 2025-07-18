Dünyanın en eğlenceli ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı U.S. News & World Report tarafından yapılan yeni bir anket sonucunda dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette Türkiye’nin sıralaması şaşırttı. İşte, dünyanın en eğlenceli ülkeleri…