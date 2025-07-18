Dünyanın en eğlenceli ülkeleri belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

U.S. News & World Report tarafından gerçekleştirilen küresel algı anketi sonucunda dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi.
Farklı ülkelerden toplamda 17 bin kişinin katılımıyla hazırlanan listede Türkiye ilk 20 ülke arasına girmeyi başardı.
Eğlence denildiğinde akla gelen pek çok ülke arasına Türkiye renkli atmosferiyle dikkat çeken Kapalıçarşı ile öne çıkmayı başardı.
DÜNYANIN EN EĞLENCELİ ÜLKELERİ
Gerek gece hayatı gerek büyük karnavallarıyla öne çıkan ve eğlence denildiğinde ilk akla gelen ülkeler sıralamasıyla şaşkına çevirdi. İşte, en eğlenceli ülkeler…
1-İspanya
2- Brezilya
3- Tayland
4- İtalya
5- Meksika
6- Yunanistan
7- Avustralya
8- Portekiz
9- Yeni Zelanda
10- Fransa