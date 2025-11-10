Dünyanın en eski zeytin ağacı: 4000 yıllık ağaç hala meyve veriyor, gören inanamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz’in güneş ve rüzgarla şekillenen manzarasında, binlerce yıllık zamanın tanığı olan bir ağaç yükseliyor.

Girit Adası’nın batısındaki Ano Vouves kasabasında bulunan Olivo de Vouves, yaklaşık 4000 yaşında ve hala yılda yaklaşık 150 kilo zeytin üretiyor.

Bu olağanüstü ağaç, Olea europaea L. türüne ait olup Minos, Miken ve Roma medeniyetlerine tanıklık etmiş bir geçmişe sahip.

Diğer anıtsal ağaçlardan farklı olarak, Olivo de Vouves canlı gövdesi ve yeşil kanopisi ile biyolojik olarak hala aktif durumda.

Her yıl yeni sürgünler vererek zamanın geçişine rağmen canlılığını koruyor.

TURİSTLER AKIN EDİYOR

1997 yılında Yunan Hükümeti tarafından Doğal Anıt ilan edilen bu ağaç, tarih ve doğayı birleştirmenin yanı sıra tipik Akdeniz mutfağı meraklıları için de önemli bir durak haline geldi.

Bugün Girit Adası’nın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olarak binlerce turisti ağırlıyor.

Tepeler ve kırsal patikalar arasında konumlanan kasabada, 2009 yılında açılan Vouves Zeytin Ağacı Müzesi, bölgenin tarih ve kültürünü gözler önüne seriyor.

Müze, Girit halkının zeytinyağı üretimi ve bin yıllık zeytin ağacıyla olan tarihsel bağını anlatan eski presler, geleneksel aletler ve fotoğraflarla donatılmış. Ziyaretçiler burada hem doğayla hem de zeytincilik kültürüyle iç içe bir deneyim yaşayabiliyor.

Ano Vouves, yarım günlük bir kaçamak için ideal bir rota sunuyor. Kırsal yollar boyunca yürüyebilir, küçük aile işletmelerinde Girit mutfağının lezzetlerini tadabilir ve adayı süsleyen zeytinliklerin panoramik manzaralarının keyfini çıkarabilirsiniz.

AĞACIN ÖZELLİKLERİ

Tahmini yaş: 4.000 yıl

Çapı: 4,6 metre

Yükseklik: 12,5 metre

Yıllık ziyaretler: yaklaşık 20.000 turist

Müzeye giriş: 3 euro

Korunan alan: 1997'de Doğal Anıt ilan edildi

Konum: Ano Vouves kasabası, Girit, Hanya'ya 30 km