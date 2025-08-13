Dünyanın en uzun metro ağına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin metro ağı uzunluğu şaşırttı

Trafikte geçen uzun saatlere veda ettiren, şehir içi ulaşımın adeta omurgası haline gelen metro hatları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaşıyor.

Her yıl yeni duraklar, yeni hatlar eklenirken; bu dev raylı ulaşım ağları hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de metropollerin en büyük kabusu olan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltıyor.

Metro Rail Today tarafından yayımlanan son araştırma, dünya genelindeki metro ağlarının boyutunu gözler önüne serdi.

Toplam hat uzunluklarına göre hazırlanan listede, Çin’den Avrupa’nın büyük şehirlerine, Amerika’dan Asya’nın farklı bölgelerine kadar pek çok ülke yer aldı.

Rakamlar, şehir içi ulaşım yatırımlarının küresel ölçekte ne kadar hızlandığını ortaya koyarken, Türkiye’nin sıralaması ise dikkat çekti.

EN UZUN METRO HATTINA SAHİP 15 ÜLKE

1- Çin – 9.827,5 KM

2- Amerika Birleşik Devletleri – 1.386,2 KM

3- Hindistan – 902,4 KM

4- Güney Kore – 888,6 KM

5- Japonya – 816,1 KM

6- Rusya – 663,7 KM

7- Birleşik Krallık – 640,9 KM

8- İspanya – 467,3 KM

9- Türkiye – 391,2 KM

10- Almanya – 386,8 KM

11- Fransa – 379,6 KM

12- Brezilya – 374,3 KM

13- İran – 338,5 KM

14- Meksika – 287,5 KM

15- Singapur – 230,0 KM