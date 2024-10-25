Dünyanın en yaşlı üçüncü insanıydı: 115 yaşında yaşamını yitirdi

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ABD'nin en yaşlı insan olan Elizabeth Francis, dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi olarak rekorlar kitabına girmişti.

1909 doğumlu Francis, 20 ABD başkanı dönemini görmüştü.

Houston'da bir TV kanalının kafeteryasını işleten, 95 yaşındaki kızı ve torunuyla yaşayan Francis'in çok sayıda torunu bulunuyordu.

115 YAŞINDA ÖLDÜ

Hem yaşı hem de sevgisiyle tanınan Francis, 115 yaşında, yaşlılığına bağlı olarak bazı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

LongeviQuest CEO'su Ben Meyers, Francis'in bu kadar uzun yaşamasının sırrının güçlü aile ve toplum bağları olduğunu söyledi.

"ARKASINDA SEVGİ DOLU BİR AİLE BIRAKTI"

Meyers, "İnsanların yalnız başına bu yaşa ulaşması çok zor. Francis'i bu kadar uzun yaşatan şey, ailesi ve çevresindeki insanlarla kurduğu güçlü bağlardı. Houston toplumunun sevilen bir üyesi olan Francis, arkasında kalabalık ve sevgi dolu bir aile bıraktı." diye konuştu.