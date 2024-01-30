Dünyanın gözü, Putin'in Türkiye'ye seyahatinde: 4 yıl sonra NATO ülkesine ilk ziyaret Uluslararası medya kuruluşları, Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacağını aktardı. Görüşmelerin ana gündem maddesini Ukrayna meselesinin oluşturacağı belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Putin, uzun bir aradan sonra Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Ziyaret, Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde gerçekleştirilecek.

NATO ülkesine 'nadir' ziyaret

ABD merkezli Newsweek dergisi, Putin'in dört yıl sonra NATO ülkesine seyahat edeceğini yazdı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir NATO ülkesine nadir bir yurt dışı gezisi kapsamında gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye 'diplomatik köprü görevi' görüyor

Önemli bir NATO ülkesi olmasına rağmen, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kremlin ile Batı arasında "diplomatik köprü görevi" gördüğü belirtildi.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılar başlattı. Ankara'nın, saldırıların başlamasından bu yana Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmayı reddettiği, Ukrayna'ya ise askeri malzeme desteği sağladığı belirtildi.

Arabulucu olarak konumlandı, kilit oyuncu oldu

2022'de Antalya'da ve İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine işaret edilerek, şöyle denildi:

Türkiye, kendisini iki ülke arasında arabulucu olarak konumlandırdı. Türkiye ayrıca, Rusya'nın deniz ablukası sırasında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatını geçici olarak kolaylaştıran Karadeniz Tahıl Girişimi'nin de kilit oyuncusuydu.

Rus basını: Ukrayna meselesini konuşacaklar

Putin'in Türkiye'yi ziyaret etme planı, kendi ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

Rusya merkezli Interfax haber ajansı, ziyaretin şubat ayında yapılması için hazırlıkların yürütüldüğünü, görüşmenin ana gündem maddesini Ukrayna meselesinin oluşturacağını yazdı.

Forbes dergisinin Rusça yayın organı, Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov'un "Ziyaret hazırlanıyor." dediğini aktardı.

Ukrayna'da da yankılandı

Ukrayna basınında çıkan haberlerde de "Putin Türkiye'ye gidiyor. Ukrayna'yı konuşacaklar." şeklinde ifadelere yer verildi.