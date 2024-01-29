Rusya açıkladı: Putin, Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor Putin'in Dış Politika Danışmanı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Ukrayna meselesinin, Erdoğan-Putin görüşmesinde ele alınacak konular arasında olduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Putin'in resmi ziyaretinin, gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rus lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna savaşı ve diğer küresel gelişmeler masada olacak.

Şubat ayında gelecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Putin'in Türkiye ziyareti hazırlanıyor

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

"Ukrayna ile müzakereye hazırız"

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil." dedi ve ekledi:

Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık.

"Bizimle konuşacak kimse yok"

Müzakereleri durduran tarafın kendileri olmadığını belirten Uşakov, şöyle devam etti:

Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı.

Rus liderin Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şöyle demişti: