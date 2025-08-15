Dünyanın gözü Trump-Putin görüşmesinde: Masada 4 senaryo var

Ukrayna-Rusya arasında süren savaşı bitireceğini söyleyen ve seçim vaatleri arasında da bunu sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazırlanıyor...

Donald Trump ve Vladimir Putin bugün yerel saatle 11.00'de Türkiye saati ile ise 22.30 sıralarında Alaska'da bir araya gelecek.

Dünyanın barış için umutlandığı görüşme öncesinde de Putin, bazı vaatlerde bulundu.

Trump’ın "arabulucu" ve "barış sağlayıcı" imajına vurgu yapan Putin; ABD Başkanı’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabaları övdü ve ekonomik işbirliği ile yeni bir silah kontrol anlaşması vaadinde bulundu.

PUTİN, TRUMP'IN DESTEĞİNİ İSTİYOR

Putin, savaş ekonomisinin zorlandığı bir dönemde, Batı'nın giderek sıkılaşan yaptırımlarından kurtulmak veya en azından daha fazla yaptırımla karşılaşmamak için Trump'ın yardımına ihtiyaç duyuyor.

Zirve öncesinde Kremlin'de yapılan toplantıda Putin; Trump'ın istediği gelecek yıl şubat ayında süresi dolacak olan son nükleer silah kontrol anlaşmasının yerine geçecek yeni bir anlaşma olasılığını gündeme getirdi.

İLK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE SONUÇ ÇIKMADI

Putin, Trump’ın ilk başkanlık döneminde de silah kontrol anlaşmasını istemiş ancak sonuç alamamıştı.

Moskova, geçen yıldan bu yana ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya açık olduğunu belirtse de, Rus yetkililer haziran ayında, ilişkilerdeki bozulmanın gelecek yılın başında sona erecek anlaşmanın yenilenmesi ihtimalini azalttığını dile getirmişti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Donald Trump görüşme öncesi kendi sosyal medya hesabından "Büyük risk" mesajını paylaştı.

MASADA FARKLI SENARYOLAR DA VAR

İki liderin görüşmesinde masada 4 farklı senaryoda bulunuyor.

Bu 4 dört faklı senaryonun bazı maddeleri Avrupa'nın işine gelirken bazıları ise Putin'in isteklerini karşılayacak nitelikte.

SENARYOLARDAN İLKİ AVRUPA'NIN TERCİHİ

Avrupa ülkeleri, savaşın mevcut cephe hatlarında yaklaşık 1090 km'lik alanda dondurulmasını ve başka toprak değişimine gerek duyulmadan çatışmanın bitmesini istiyor.

Bu ilk senaryo gerçekleşirse anlaşmanın sağlandığı andaki hakimiyet sahaları yeni sınırları belirlemiş olacak.

Diğer senaryo Putin'in isteklerini karşılıyor.

Bu senaryo gerçek olursa Ukrayna, Donbas'ın tamamını terk edecek.

Doğudaki en geniş toprak parçasını terk etmiş olacak olan Ukrayna önemli de bir savunma pozisyonunu kaybetmiş olacak.

ÜÇÜNCÜ SENARYO YİNE PUTİN'İN İSTEKLERİNİN DAHA FAZLASINI VADEDİYOR

Buna göre Ukrayna, sadece doğudaki Luhansk ve Donetsk'i değil Zaporijya ve Herson'un tamamını terk edecek.

Bu senaryoya göre Ukrayna, bunlara ek olarak Rusya'nın henüz tam kontrol etmediği bölgelerden bile çekilmeyi kabul edecek.

Üzerinde durulan dikkat çekici senaryoların sonuncusu ise toprak takası oldu.

Bu senaryo gerçekleşmesi durumunda Rusya, Luhansk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinin tamamını topraklarına katacak.,

Buna karşılık Ukrayna, Karadeniz kıyısındaki bölgeleri elinde tutacak.