Eski İsrail Başbakanı: Batı Şeria'da savaş suçları işleniyor

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, diğer Filistin topraklarına saldırı ve tacizlerini sürdürüyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bu saldırılara ilişkin kritik bir çıkış yaptı.

"BATI ŞERİA'DA HERGÜN SAVAŞ SUÇLARI İŞLENİYOR"

Maariv gazetesine bağlı FM 103 Radyosuna konuşan Olmert, "Batı Şeria’da her gün savaş suçları işleniyor. Buna sessiz kalmayacağım; çünkü bu, inandığım İsrail değil." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET TARAFINDAN DESTEKLENEN BÜYÜK BİR GRUP"

Olmert, "Tepe Gençleri" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruba atıfta bulunarak "Her gün Batı Şeria’da ‘korku gençleri’ tarafından öldürme ve baskı içeren dehşet verici bir süreç yürütülüyor. Bu, hükümet tarafından desteklenen büyük bir gruptur." şeklinde konuştu.

TEPE GENÇLERİ

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre "Tepe Gençleri", Batı Şeria’da Filistinlilere ait mülklerin ve ağaçların tahrip edilmesinden, topraklara el konulmasından ve çeşitli saldırılardan sorumlu tutuluyor.