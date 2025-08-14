Donald Trump'tan 'Rusya ile Ukrayna arasında barış olabilir' açıklaması

Dünyanın beklediği görüşme için geri sayım başladı..

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska Zirvesi öncesi karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Görüşmeye saatler kala açıklama yapan Trump, Putin ile bir anlaşma yapmak istediğini belirterek ikinci görüşmenin daha önemli olacağını vurguladı.

"İKİNCİ GÖRÜŞME DAHA ÖNEMLİ OLACAK"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Yarın Putin ile yapacağım görüşme çok güzel geçecek ancak Putin ve Zelensky ile yapacağım ikinci görüşme daha önemli olacak.

Görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı olup olmayacağını bilmediğini söyleyen Trump, kendisinin yine de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

"ZELENSKY VE PUTİN'İN BARIŞ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Alaska'daki görüşmenin Rusya için öneminin büyük olduğunu belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

Putin ve Zelensky'nin barış yapacağını düşünüyorum. Zelensky ve Putin'le yapılacak ikinci görüşmeye bazı Avrupalı liderleri de çağırmamız mümkün.

ALASKA ZİRVESİ YARIN 22.30'DA

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın Alaska'da Türkiye saatiyle 22:30'da bir araya gelmesi bekleniyor.