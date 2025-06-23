Dünyayı dolandırdı: Tek bir yalanla 120 kez bedava uçan adam...

ABD’de yaşayan 35 yaşındaki Tirone Alexander, ilginç bir dolandırıcılık yöntemi izledi.
Savcılar, Alexander’ı 2018 ile 2024 yılları arasında havaalanlarının güvenli alanlarına sahte bilgilerle giriş yapmak ve elektronik dolandırıcılık suçlarını işlemekle itham etti.
Alexander, 2013-2015 yılları arasında bölgesel havayollarında kısa bir süre kabin memurluğu yapmıştı.
Savcılığa göre Alexander, bu deneyimini fırsata çevirdi.
SAHTE KABİN MEMURU
ABD’deki bazı havayolu politikaları, farklı havayollarında çalışan pilot ve kabin memurlarının boş koltuklar varsa ücretsiz uçabilmelerine olanak tanıyor.
Alexander da bu sistemden faydalanarak çeşitli havayolu firmalarının web sitelerinde check-in yaparken “uçuş görevlisi” seçeneğini işaretleyip sahte bilgilerle kayıt oluşturdu.
Mahkeme, Alexander’ı dört ayrı elektronik dolandırıcılık suçundan ve havaalanının kısıtlı alanına yasa dışı erişim sağlamaktan suçlu buldu.
Alexander’ın cezası 25 Ağustos’ta açıklanacak.