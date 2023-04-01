Economist'ten Rusya - Ukrayna Savaşı haritası: Türkiye tarafsız Batı'nın ve Rusya'nın yanında yer alan ülkelerin haritası çıkarıldı. Analizde, Türkiye'nin konumuna dikkat çekildi.

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Geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda henüz ateşkes sağlanamadı.

Bazı ülkeler Rusya'yı desteklerken, bazıları da Batı yanlısı bir tavır takınıyor. Kendilerini tarafsız olarak konumlandıranlar da var.

Ukrayna'da kim hangi tarafta araştırması

The Economist dergisi, "Kimler Rusya'nın destekçileri?" başlıklı analizinde konuyu ele aldı. Rusya'yı savaş nedeniyle aktif biçimde kınayan ülke sayısının, bir yıl öncesine göre düştüğü belirtildi.

Birçok ülkenin Rusya eğilimli tarafa geçtiği, bunların savaşı açıkça desteklemeseler bile Rusya'yla dost ülkeler olduğu kaydedildi.

Çin, İran, Myanmar, Güney Afrika, Burkina Faso, Mali, Venezuela, Küba ve Nikaragua'nın Moskova'yı destekleyenler ya da bu yönde eğilim gösterenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Türkiye tarafsız konumda

Türkiye'nin, devam eden savaşta tarafsız bir konumda olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Tarafsız olan Türkiye, Rusya ile ticareti artırdı. Ukrayna'ya da füze taşıyan insansız hava araçlarından roket ve top mermilerine kadar silah sağladı.

Kılıçdaroğlu: Ukrayna’nın yanında yer almalıyız

Bu ayrıntı, akıllara 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl yaptığı açıklamayı getirdi:

Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz.

Haritada kırmızı renk, Rusya'ya eğilimi ve bu ülkeye desteği temsil ederken, mavi taraf ise Batı yanlısı olanları ve Rusya'yı kınayanları gösteriyor.

Çin ayrıntısı

Güney Afrika gibi bazı ülkelerin başlangıçta tarafsız olduğu; Botswana gibi ülkelerin ise Batı eğilimli olmaktan uzaklaştığı ifade edildi.

Tavrı merak edilen bir diğer ülke olan Çin'in, Rusya'ya eğilimli olmaya devam ettiği hatırlatıldı:

"Şi, çatışmayı kendi avantajına kullanmaya odaklandı"

Ancak Çin'in lideri Şi Cinping, savaş çabalarına anlamlı bir destek sağlamak yerine, öncelikle Batı'yı dürtmeye ve çatışmayı kendi avantajına kullanmaya odaklanmış görünüyor.



Şi, şimdiye kadar Rusya'nın silah ve asker tedariki gibi yardım tekliflerini reddetti. Tarafsız olarak sınıflandırılan Hindistan da taraf seçmeye zorlanmaktansa ticaret anlaşmalarından yararlanmaya daha istekli.

"Batı ile yarışmalarının ihtimali yok"

Sadece Belarus, İran ve Kuzey Kore'nin Kremlin'e "fiilen silah sağladığı" ayrıntısına yer verildi.

Çin istisnası dışında, Putin'in "dostlarının" Batı'nın Ukrayna için kaynak oluşturma kapasitesiyle yarışmasının pek olası olmadığı görüşü paylaşıldı:

"Rusya destek kazandı ama bu dostluklar boş"