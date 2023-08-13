ECOWAS, Nijer cuntasıyla diyalog kurmanın yollarını arıyor Batı Afrika ülkeleri, en büyük uranyum üreticilerinden biri olan ülkede diplomasi yoluyla çözüm arıyor. Askeri müdahale seçeneği de masada tutuluyor.

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Batı Afrika bloğu, Nijer'de askeri darbe sonrası yönetimi devralan cuntayla diplomatik ilişkileri hayata geçirmek istiyor.

ECOWAS olarak anılan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, darbe liderleriyle görüşmek üzere bir meclis komitesi göndermeyi amaçladığını söyledi.

Diplomatik çözüm arayışları

Bölge ülkeleri, Nijer'de geçen ay gerçekleştirilen darbeyi diplomatik yollarla bertaraf etmek istiyor.

Bunu da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u koltuğundan indiren ve seçilmiş hükümeti fesheden cunta yönetimiyle yapmayı hedefliyorlar.

Askeri müdahale seçeneği masada

Diğer taraftan Nijer'e askeri müdahale seçeneği masada kalmaya devam ediyor.

ECOWAS parlamentosu henüz kesin bir karar vermezken, Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ile görüşmeyi planlayan bir komite kurdu.

Cunta yönetimi reddetti

General Abdourahamane Tiani liderliğindeki askeri yetkililer, ECOWAS, ABD ve diğer bazı ülkelerin diplomatik kanal açma önerilerini reddetti.

Diplomasiyle henüz bir sonuç alınamazken, ECOWAS ise görüşmeler başarısız olursa son çare olarak konuşlandırılacağını söylediği hazırda bekleyen askeri gücü harekete geçirdi.

En büyük uranyum üreticilerinden biri

Nijer, dünyada en büyük uranyum üreticilerinden biri konumunda yer alıyor.

Söz konusu Afrika ülkesinde ABD, Fransa, Almanya ve İtalya'dan askerler bulunuyor.