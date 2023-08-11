Nijer'e askeri müdahale sinyali: Batı Afrika bloğu onay aldı ECOWAS liderleri, operasyonun mümkün olan en kısa sürede başlatılması için yeşil ışık yaktı.

AA & Ensonhaber

Askeri darbenin yaşandığı Nijer'de cunta yönetimi, Batılı ülkelerden ve Afrika kıtasından yapılan çağrıları görmezden geliyor.

Görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ve hükümetin yeniden görevlerine döndürülmesi isteniyor.

Başkent Niamey'de yönetimi üstlenen askerler ise operasyon seçeneğini yüksek sesle konuşan ülkelere karşı direnme sözü verdi.

Nijer'e müdahaleye onay

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin başlatılmasını onayladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ouattara, Nijerya'daki ECOWAS Zirvesi dönüşünde Abidjan'da konuştu.

Ouattara, zirvede alınan ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri'nin konuşlandırılması kararına işaret ederek ECOWAS liderlerinin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla "mümkün olan en kısa sürede" askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini söyledi.

Gönderilecek asker sayısı

Fildişi Sahili'nin söz konusu ihtiyat kuvvetlerine Benin ve Nijerya ile 850 ila 1100 asker göndereceğini belirten Ouattara diğer üye ülkelerin de kendilerine katılacağını dile getirdi.

"Çekilirlerse askeri müdahale olmaz"

Ouattara, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u görevine iade etme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek şöyle dedi:

Nijer'deki cunta, yönetimden çekilirse askeri müdahale de olmaz ama bu onların kararı.

Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun açık olduğuna vurgu yapmış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda, ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

İlk kez 30 Temmuz'da gündeme geldi

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükûmetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.