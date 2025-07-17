Ehliyette yeni dönem: Bu yaşın üstündekilere ehliyet verilmeyecek!

Avrupa Birliği (AB), trafik güvenliğiyle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Artan yaşla birlikte sürücülerde görülen refleks kaybı ve dikkat dağınıklığı, son yıllarda birçok kazanın başlıca nedeni haline gelince, AB yönetimi ehliyet sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, ehliyet yenileme işlemleri için yaşa dayalı yeni düzenlemeler getirilecek. Uygulamanın ilk adımı ise 15 Temmuz 2025 itibarıyla İspanya'da hayata geçirilecek.

Buna göre, belirli bir yaştan sonra ehliyetlerin süresiz olarak değil, belirli aralıklarla sağlık ve refleks kontrollerine bağlı olarak yenilenmesi zorunlu hale gelecek.

TRAFİĞE ÇIKMAK FİİLEN YASAKLANACAK!

Avrupa genelinde yaşlanan nüfusa dikkat çeken yetkililer, özellikle 65 yaş ve üzeri sürücüler için refleks testleri, görme ve duyma değerlendirmeleri gibi detaylı incelemelerin gündemde olduğunu vurguladı. Bu sayede hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

AB'de ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan binek araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetler için ilk kez uygulanacak yaş sınırı, 75 yaşındaki sürücülerin trafiğe çıkışını fiilen yasaklayacak. Ayrıca İspanya, 70 yaşından sonra sürücülere her 2 yılda bir yapılan 'sağlık kontrolü' şartını da 65 yaşa indirecek.

Türkiye'de yürürlükte olan düzenleme ile sürücüler, 65 yaşından sonra trafiğe çıkabilmek için ilave denetimlere tabii tutulmakta. Şu anda Türkiye'de sürücüler için geçerli bir üst yaş sınırı bulunmasa da, 80 yaşını aşan ehliyet sahipleri için her 2 yılda bir kez sağlık muayenesi yapılması zorunlu tutuluyor.