Elektriğin kesildiği Gazze'de İsrail saldırısı sonrası yaşananlar kamerada Enerji sıkıntısıyla karşılaşan Gazze'de elektrik kesildi. İsrail ordusu saldırılarını yoğunlaştırırken, sivillerin yaşadığı zorluklar görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail ordusu, saldırılar 22'nci gününe girerken Gazze'yi bir kez daha yoğun bombardımana tuttu.

Havadan ve karadan düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı.

Elektriğin kesildiği bölgede, büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

Gazze'den yükselen çığlık

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, karanlığa gömülen bölgeden yükselen çığlık duyuluyor.

Bir diğer görüntüde ise el fenerleriyle yönlerini bulmaya çalışan Gazze sakinleri görülüyor.

Karanlıkta yaşanan kaos anı

Filistinliler enkaza dönen noktadan çıkmaya çalışırken, yaşanan kaos kameraya yansıdı.

İsrail ordusunun bombardımanı sonucu oluşan yıkım, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ekipler, kendi imkanlarıyla enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail: 100 uçakla 150 hedefi vurduk

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaklaşık 100 savaş uçağının 150 hedefi vurduğunu duyurdu.

IDF'den yapılan açıklamaya göre, uçaklar, "muharebe tünelleri, yer altı muharebe alanları ve yer altındaki altyapıyı" hedef aldı.

Gazze'de koordinasyon güçlüğü

The Guardian'ın aktardığına göre, Gazze'nin içinden gelen görüntüler, kesintiler nedeniyle iletişim eksikliği yaşayan sağlık ekiplerinin koordinasyon sağlamada zorlandığını gösteriyor. Yaşananlar, "kaotik durum" olarak nitelendi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, dün gece İsrail ordusuyla karada çatışmalar yaşandığı aktarıldı.