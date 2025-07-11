Elektrikli bisikletlerde çarpışma tehlikesi! Binlercesi acil koduyla çağrılıyor

Çin merkezli bisiklet üreticisi Giant Bicycle tarafından üretilen Momentum Vida E+ elektrikli bisikletlerinde üretim hatası tespit edildi.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan bildirim kapsamında, Newbury Park, Kaliforniya'daki Giant Bicycle Inc. tarafından ithalatı yapılan 6 bin 200 adet elektrikli bisiklet çarpışma tehlikesi nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı.

Eylül 2019'dan Mayıs 2025'e kadar ülke genelinde satışı yapılan bisikletlerdeki çatal direksiyon borusu kullanım sırasında çatlayabilir, kırılabilir veya ayrılabilir ve bunun da düşme tehlikesi oluşturabileceği vurgulandı.

BU BİSİKLETLER GERİ ÇAĞRILIYOR

Giant Bicycle geri çağırma kapsamında olan bisikletlerin, Metalik kırmızı, inci beyazı, metalik lacivert, metalik yeşil, çivit mavisi, happy mint (açık yeşil) ve panter (siyah) gibi çeşitli renklerde ve orta ve alçak kadro konfigürasyonlarıyla satışa sunulduğu belirtiliyor.

İlgili bisikletlere sahip olan tüketicilerin seri numarasını kontrol etmeleri isteniyor. Seri numarasının üçüncü karakteri "H", "J" veya "K" olan bisikletler bu geri çağırma kapsamında olduğu ve çatallarının ücretsiz olarak değiştirileceği aktarılıyor.

Aynı zamanda seri numarasında üçüncü karakter "G" olan bisikletlerin çatal durumunu belirlemek için yetkili bir Giant Bicycle bayisi tarafından ek görsel inceleme yapılması gerektiği de vurgulanıyor

Bu modele sahip kullanıcıların, herhangi bir risk yaşamamak adına en kısa sürede bisikletlerinin seri numaralarını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa en yakın Giant bayisine başvurmaları tavsiye ediliyor.