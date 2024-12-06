Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Gazze'yi görüştü

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ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'a yakın isimlerin başında gelen sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk'ın gündeminde Gazze vardı..

Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Gazze'de eskirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları görüştü

İSRAİLLİ ESİRLERİ GÖRÜŞTÜ

Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı ifade edildi.

MISIR'IN ESİR TAKASI TEKLİFİ

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

Basında çıkan haberlerde, İsrail’den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.