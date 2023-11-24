Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek Musk, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Herzog ve Netanyahu ile görüşmesi beklenen ABD'li iş insanının, eleştirileri savuşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

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Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtlı olmakla suçlanıyor.

Musk, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." şeklindeki bir paylaşıma "Gerçekleri söyledin." karşılığını verdi.

Yahudi düşmanlığıyla suçlanıyor

Bunun üzerine Disney ve Apple gibi bazı şirketler, X'e reklam vermekten vazgeçti. Beyaz Saray, Musk'ı "Yahudi düşmanlığını teşvik etmekle" suçladı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail basını, Amerikalı teknoloji milyarderinin İsrail'e gitmeye karar verdiğini yazdı.

Musk'tan İsrail'e ziyaret

Jerusalem Post gazetesi, Musk'ın, gelecek hafta İsrail'e gitmesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre Musk, 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini inceleyecek.

Herzog ve Netanyahu'yla görüşecek

Elon Musk, ziyareti kapsamında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Gelirleri İsrail'e ve Gazze'ye bağışlayacak

Öte yandan Musk, X'in "Gazze'deki çatışmalarla ilgili" reklam ve aboneliklerden elde ettiği tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki yardım kuruluşlarına bağışlayacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay, Gazze Şeridi'ne Starlink uydu interneti sağlamak istediğini söyleyen Musk, İsrail hükümetinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Musk, Gazze'ye Starlink erişimi sağlanırsa şirketin bunun tamamen insani amaçlarla kullanıldığını doğrulamak için "olağanüstü önlemler" alacağını vurgulamıştı.

Eleştirileri savuşturmak için ziyaret kararı aldı

Elon Musk'ın İsrail'e gitme kararına ilişkin yapılan çeşitli yorumlarda şöyle denildi:

İsrail'le dayanışmanın bir işareti olarak görülecek. Aynı zamanda antisemitizmi teşvik ettiği yönündeki iddialarıyla ilgili eleştirileri de savuşturabilir.

Musk, Netanyahu ile en son 19 Eylül'de bir araya gelmişti.