Elon Musk: Rahminiz varsa kadınsınız, yoksa değilsiniz

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, zaman zaman yaptığı farklı çıkışlarla medyada dikkatleri üzerine topluyor.

Teknoloji devi Musk, kendisine ait olan X sosyal medya platformunda, bu sefer Batı ülkelerinin bazı kesimlerine rahatsızlık veren bir paylaşımda bulundu.

"RAHMİNİZ YOKSA KADIN DEĞİLSİNİZ"

Musk, X hesabında yazdığı "Rahminiz varsa kadınsınız, yoksa değilsiniz." cümlesiyle 'woke' (uyanık) ideolojisine sahip insanların damarına bastı.

Paylaşımıyla trans kadınların gerçekten 'kadın' olduğu fikrini eleştiren Musk, LGBT destekçilerinden tepki gördü.

"AKIL VİRÜSÜ"

Musk daha önce LGBT ve pozitif ayrımcılığı savunan woke ideolojisini birden çok kez bir "akıl virüsü" olarak tanımlamıştı.

OĞLU CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Milyarderin ilk eşi Justine Wilson'dan olan oğlu 2020 yılında trans olduğunu açıklamış ve hormon terapisine başlayarak cinsiyetini değiştirmişti.

Trans kızıyla ilişkisi bozuk olan Elon Musk'ın, bu olaydan etkilendiği ve bu sebeple trans karşıtı bir yaklaşıma sahip olduğu söyleniyor.

Çift, Musk çocuğunun erkek olduğundan emin olmak istediği için tüp bebek yöntemi kullanmıştı.