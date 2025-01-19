Elon Musk'tan Avrupa'yı endişelendiren paylaşım

Haber Merkezi

ABD’nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak 47. Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Elon Musk, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla Avrupa’daki siyasi dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Musk, Trump'ın "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganını Avrupa'ya uyarladı.

Son dönemde Almanya ve Britanya’da aşırı sağcı partilere verdiği destekle gündemden düşmeyen Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’tan (MAGA) ‘Avrupa’yı Yeniden Büyük Yap’a (MEGA). Avrupa’yı Yeniden Büyük Yap!

İNGİLTERE SİYASETİNDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Musk, özellikle Britanya Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi’ni hedef alan sert açıklamalarıyla tepki topluyor. Musk, Starmer’ı, reşit olmayan genç kızların da mağdur olduğu cinsel sömürü çetelerine karşı yeterince adım atmamakla suçladı.

Hükûmetin, çetelerle ilgili kapsamlı bir soruşturma çağrılarını reddetmesi üzerine sosyal medya üzerinden eleştirilerini yoğunlaştıran Musk, “İngiltere’nin tecavüzcülerine göz yumuluyor.” ifadelerini kullandı.

Çete üyelerinin çoğunlukla Pakistan kökenli İngilizler olduğu belirtilirken, hükümet çok sayıda soruşturmanın halihazırda sürdüğünü savundu. Başbakan Starmer ise yapılan bağımsız soruşturmanın yeterli olduğunu dile getirerek genel bir soruşturma çağrısını geri çevirdi.

Musk, geçtiğimiz haftalarda da benzer şekilde dikkat çeken bir paylaşım yaparak “Amerika, İngiltere halkını zalim hükûmetinden kurtarmalıdır. Evet mi, Hayır mı?” diye sormuştu.

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCI GRUPLARI DESTEKLEDİ

Elon Musk’ın aşırı sağcı figürlere verdiği destek de eleştirilerin odağında. Göçmen karşıtı eylemler sırasında yanlış haberler yaydığı gerekçesiyle hapis cezası alan İngiliz Savunma Birliği’nin kurucusu Tommy Robinson’ın serbest bırakılmasını savunan Musk, bu açıklamasıyla Britanya’da tartışma yaratmıştı.

Musk ayrıca, Trump’ın seçimi kazandığı ilk günlerde Florida’daki malikanesinde, Reform UK lideri Nigel Farage ile bir araya gelmişti. Burada Farage’ın partisine yüklü bağış yapılması gündeme gelmiş, bu gelişmelerin ardından Britanya, siyasi bağışlar konusunda düzenlemeler getirmişti. Ancak Musk, kısa süre önce Farage’ın yetersiz olduğunu belirterek liderlikten çekilmesi gerektiğini savundu.

"DEMOKRASİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Elon Musk, Almanya’da da tartışmaların merkezinde. Aşırı sağcı AfD partisini “Almanya için son umut kıvılcımı” olarak tanımlayan Musk, bir Alman gazetesine yazdığı makalede bu görüşünü dile getirmişti.

Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise Musk’a tepki göstererek, “Demokrasimizden elinizi çekin” mesajı vermişti. Bu açıklama, Der Spiegel’in kapağında geniş yankı buldu.