Elon Musk’tan, Donald Trump seçmenine müjde: Her gün 1 milyon dolar verecek

DHA

ABD'de seçim heyecanı sürüyor...

Bu süreçte dikkat çeken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan son olayda ise, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Donald Trump'ın seçmenine yönelik vaadi dikkat çekti.

1 MİLYON DOLAR VERECEK

ABD’li milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Musk, Pensilvanya’nın Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen ‘America PAC’ adlı siyasi eylem komitesinin imza kampanyası ile ilgili konuştu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAMPANYAYI İMZALAYAN SEÇMENLERE SESLENDİ

Seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Elon Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini veren Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu aktardı.