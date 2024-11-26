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AA

İngiltere'de hükümet ve halk arasında gerilim yükseliyor.

Sir Keir Starmer'ın Başbakanlık koltuğunda oturmasını istemeyen sağcı gruplar, internet üzerinden yeni bir genel seçim çağrısında bulunan dilekçe imzalama kampanyası başlattı.

Bir milyondan fazla imza toplayan dilekçe kampanyasına milyarder Elon Musk da destek verdi.

İKİ MİLYON İMZAYI GEÇTİ

Musk'ın sosyal medya üzerinden desteğini açıklamasıyla imza sayısı iki milyonu aştı.

Bunun üzerine Musk, daha önce de eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı.

"ZALİM BİR POLİS DEVLETİ"

İsveçli bir gazetecinin İngiltere'de yeni bir genel seçim çağrısı yapan halkın başlattığı kampanyada imza sayısının milyonları bulduğuna dair paylaşımını alıntılayan Musk, "Britanya halkı zalim bir polis devletinden bıktı." ifadesini kullandı.

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın müttefiki ve yakın çalışma ekibine dahil olan Musk, daha önceki eleştirisinde Starmer'in yönettiği İngiltere'de polisi halka ırklarına göre farklı muamelede bulunmakla suçlamıştı.

"BAŞBAKAN ÖENMLİ KONULARA ODAKLANDI"

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü ise Musk'ın yorumlarına dair, "Bireysel yorumlara girmeyeceğim. Başbakan, İngiliz halkı için en önemli konulara odaklanmış durumda." dedi.

Sözcü, sokakları korumanın hükümetin misyonunun "açık bir şekilde önemli bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Starmer'ın Trump ve Musk ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.