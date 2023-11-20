Elon Musk'tan, paylaşımına gelen tepkilere yanıt: Düzmece haber Musk, bir kullanıcının paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Musk, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AA

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk, Yahudi karşıtı olmakla suçlanıyor.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in CEO'su Musk, hakkındaki antisemitizm iddialarına yanıt verdi.

"Düzmece haber" dedi

Musk, X'teki paylaşımında söz konusu iddialara yönelik şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta medyada benim antisemitik (Yahudi karşıtı) olduğumu iddia eden yüzlerce düzmece haber yer aldı.

"Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz"

İnsanlık için sadece en iyisini ve herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek dilediğini aktaran Musk, "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesine yer verdi.

"Gerçekleri söyledin"

Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

Reklamları X'ten çeken şirketler

Tepki çeken bu yorumun ardından Disney, Apple gibi bazı şirketler reklamlarını platformdan çekmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanırken, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)