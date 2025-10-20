Emmanuel Macron: Trump-Putin görüşmesinde Ukraynalılar masada olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovenya'nın ev sahipliğinde Portoroz kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 Güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) katılımıyla düzenlenen EU-MED9 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin, 5 yıl hapse mahkum edilen ve yarın cezaevine girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna Macron, "Görevim gereği yargının bağımsızlığı konusunda kamuoyuna her zaman çok net açıklamalarda bulundum ancak insani bağlamda seleflerimden birini ağırlamam normaldi." yanıtını verdi.

"UKRAYNANILAR MASADA OLMALI"

Macron, Trump’ın Putin ile Budapeşte’de yapacağı olası görüşme hakkında da "Başkanların ikili gündemlerini görüşmek üzere bir araya gelebilmelerinin çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.

(Trump’ın) Ukrayna’nın kaderini görüşmeye başladığı andan itibaren Ukraynalılar masada olmalı. Avrupalıların güvenliğine etkisini görüşmeye başladığı andan itibaren de Avrupalılar masada olmalı." ifadesini kullandı.

"Cesur bir direniş gösteren" Ukraynalıların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Macron, Ukrayna’da güçlü ve kalıcı bir barış sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Trump, 16 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.