Emmanuel Macron'dan Ahmed Şara'ya tebrik telefonu

AA

Suriye'de Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin başına Heyet Tahrir Şam grubunun lideri Ahmed eş-Şara geçmişti.

Halk tarafından da çok sevilen lider Şara, 29 Ocak'ta üst düzey hükümet yetkilileriyle katıldığı Zafer Konferansı'nda resmen cumhurbaşkanı ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Suriyeli mevkidaş Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SURİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini ifade etti.

Macron, Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı.

İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti.

"ÖNCELİK İSTİKRAR, EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.

Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu söyledi.

FRANSA'YA DAVET ETTİ

Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara dikkati çeken Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.