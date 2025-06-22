Emmanuel Macron'dan İran'a çağrı: Başka alternatif yok

ABD'nin İran-İsrail savaşına dahil olması sonrası bölgede gerilim iyice tırmandı...

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

"AZAMİ İTİDAL" ÇAĞRISI

Macron, görüşmede İran’a "azami itidal" çağrısında bulundu.

Diplomasiye geri dönülmesi ve İran’ın nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında da bulunan Macron, "Başka alternatif yok, herkes için barış ve güvenliğe giden tek yol bu" dedi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.