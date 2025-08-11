En çok domates üretimi yapan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2025 verilerine göre yapılan çalışma sonucunda ülkeler domates üretimlerine göre listelendi.

Söz konusu verilere göre oluşturulan en çok domates üretimi yapan ülkeler listesinde Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.

Listede üst sıralarda yer almayı başaran ülkemiz domates üretimi denilince ilk akla gelen ülkeler arasında yer aldı. Bakın en çok domates üretimi yapan o ülke hangileriymiş…

EN ÇOK BU ÜLKELERDE ÜRETİLİYOR

FAO verilerine göre hazırlanan listenin ilk sırasında açık ara farkla Çin yer alırken, Türkiye üçüncü sıradan ABD’yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Yayınlanan verilere göre, Çin 68,2 milyon tonluk üretimle açık ara lider konumda bulunuyor. Onu 20,6 milyon tonluk üretimle Hindistan takip ederken, Türkiye 13,1 milyon tonluk üretimle dünya üçüncülüğüne yerleşti. İşte, en çok domates üretimi yapan 10 ülke:

1-ÇİN: 68,2 milyon ton

2- HİNDİSTAN: 20,6 milyon ton

3- TÜRKİYE: 13,1 milyon ton

4- ABD: 10,2 milyon ton

5- MISIR: 6,2 milyon ton

6- İTALYA: 6,1 milyon ton

7- MEKSİKA: 4,2 milyon ton

8- BREZİLYA: 3,8 milyon ton

9- NİJERYA: 3,7 milyon ton

10- İSPANYA: 3,6 milyon ton