Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 07:49
  • Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Ponorogo bölgesinin 19 km güneybatısı olarak açıklandı.
  • Can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

DEPREM SONRASI TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

