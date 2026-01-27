Suriye'de Kürtçe seçmeli ders oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye tarihi bir süreç yaşıyor.

14 yıllık iç savaştan çıkan ülkede Ahmed Şara liderliğindeki muhalefetin yönetimi ele almasından sonra en büyük hedef, tüm etnik ve dini farklılıkları tek çatı altında toplamak ve toprak bütünlüğünü sağlamaktı.

Bölge ülkeleri ve uluslararası camianın da en büyük amaçlarından biri olan Suriye'de toprak bütünlüğünün önündeki en ciddi engel ise PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG oldu.

Esad rejimi sayesinde ülkenin kuzeyinde Fırat'ın batısına kadar olan geniş bir bölgeyi işgal eden SDG, muhalif devrimden sonra imzalanan 10 Mart entegrasyon mutabakatına uymamak için aylarca direndi.

Şam hükümetinin başlattığı operasyonla Haseke ve Aynelarab olmak üzere iki ayrı bölgeye çekilen SDY yeni bir entegrasyon mutabakatı imzalamak zorunda kaldı.

Suriye'deki Kürtlerin temsilcisi olarak lanse eden SDG'nin bu propagandasının gerçeği yansıtmadığı her fırsatta dile getirilirken Suriye hükümeti, ülkenin Kürt vatandaşları için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

"KÜRTLER SURİYE'NİN ULUSAL KİMLİĞİNİN BİR PARÇASIDIR"

Bu kapsamda ana dil eğitimi de Cumhurbaşkanı kararnamesi ile güvence altına alındı.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasını öngören resmi kararname yayınladı.

Karara göre; Kürtçe, isteğe bağlı olarak Kürt nüfusunun belli bir oranda yüksek olduğu bölgelerde devlet okullarında okutulacak.

KÜRTÇE SEÇMELİ OLACAK

Buna göre Kürtçe dersi seçmeli olarak okutulacak. Öğrencilerin dersten alacakları notların, genel başarı ortalamasında etkisi olmayacak.

Dersler mevcut eğitim planları çerçevesinde gösterilecek, bu süreçte yeni müfredatlar hazırlanacak.

MÜFREDAT BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bakanlığa bağlı Ulusal Eğitim Müfredatını Geliştirme Merkezi, Kürtçe eğitim müfredatını hazırlamakta görevli olacak.

Müfredatın en geç bir yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, ulusal eğitim çerçevesiyle uyumlu olması şartı getirildi.

Kürtçe öğretmenliği yapacak öğretmenlerin, bakanlığı düzenlediği kurslardan mezun olması gerekecek.

Bu şartı taşımayanlardan Kürtçe alanında yeterlilik belgesine sahip olması, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını geçmesi istenecek.