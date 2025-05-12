Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama meydana geldi

İHA

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen olayda, miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında patlama yaşandı.

Meydana gelen patlamada, 13 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ordu Sözcüsü Kristomei Sianturi yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin 9'unun sivil, 4'ünün ise askeri personel olduğunu bildirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

"BAŞKA BİR PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALAN BOŞALTILDI"

Kristomei, olayın yaşandığı alanın bu tür patlamaların rutin olarak gerçekleştirildiği bir saha olduğunu belirtti.

Yerel halkın genellikle patlamalardan sonra kalan hurda malzemeleri toplamak için bölgeye geldiğini aktaran Sianturi, "Başka bir patlama ihtimaline karşı güvenliği sağlamak amacıyla alan boşaltıldı." dedi.

SORUŞTURMA, SİVİLLERİN PATLAMA NOKTASINA NASIL BU KADAR YAKLAŞABİLDİĞİNİ DE KAPSAYACAK

Bir başka ordu sözcüsü Wahyu Yudhayana ise, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi.

Yudhayana, soruşturmanın, sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini de kapsayacağını ifade etti.