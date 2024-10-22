Endonezya'da göğsüne kılıç balığı saplandı: Yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Endonezya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

36 yaşındaki sörfçü Giulia Manfrini, Batı Sumatra Eyaleti'ne bağlı Mentawai Adaları'nda tatil yapıyordu.

KILIÇ BALIĞI GÖĞSÜNE SAPLANDI

Manfrini, kılıç balığının aniden suyun dışına sıçrayarak göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı.

Kazaya şahit olan iki sörfçü, hızlı bir şekilde ilk müdahalede bulunarak Manfrini'yi yakındaki bir sağlık merkezine götürdü.

KURTARILAMADI

Ancak Manfrini, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İngiliz basınından BBC'nin aktardığına göre tıbbi raporlarda göğsünde 5 santimetre derinliğinde bir yara olduğu ve boğulma belirtileri gösterdiği belirtildi.