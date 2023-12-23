Endonezya'da Marapi Yanardağı yeniden patladı Bu ay yaşanan ilk patlamada 23 can kaybına yol açan yanardağda tekrar hareketlilik gözlendi. Bölgedeki havalimanı kapatılırken, yanardağa yakın yerlerden uzak durulması istendi.

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AA

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki yanardağ patladı.

Marapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik ve sonrasında gökyüzünü kaplayan yoğun duman, bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

Bu ay ikinci kez patladı

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın bu ay ikinci kez patladığını bildirdi.

Patlama nedeniyle Batı Sumatra'daki Minangkabau Uluslararası Havalimanı dün geçici olarak kapatıldı.

23 can kaybına yol açtı

Ölüm veya altyapı hasarı rapor edilmezken, halka ve turistlere etkilenen bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma tavsiyesi yapıldı.

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri

Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan Marapi'nin, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olduğu biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)