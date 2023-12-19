İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı Yanardağda, haftalardır meydana gelen depremler sonrasında patlama meydana geldi. Havadan görüntülenen lavlar, geniş bir alanı kapladı.

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ensonhaber.com

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyinde, meydana gelen depremlerin ardından volkanik hareketlilik yaşandı.

İskandinav ülkesi, yoğun sismik faaliyet dönemi sonrası tahliye emirlerine sahne olmuştu.

Alarm sonrası patlama

Haftalardır her an meydana gelebilecek bir patlamaya karşı yüksek alarma geçilmişti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, "Saat 22.17'de Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı." denildi.

Lavlar havadan görüntülendi

Patlamanın canlı yayınlanan görüntüleri, dumanlarla çevrelenen, gece gökyüzüne yayılan büyük parlak turuncu lav jetlerini gösteriyor.

Lavlar geniş bir alanı kaplarken, patlama anları farklı açılardan kameralara yansıdı.

Binlerce küçük deprem meydana geldi

Reykjavik'in güneyindeki bölge, kasım ayında yaşanan binlerce küçük depremle sarsıldı.

Başkentten 40 kilometre uzakta bir balıkçı limanı olan Grindavik'in yaklaşık 4 bin sakini, yetkililerin altlarından bir magma tünelinin ilerlediğini tespit etmesinin ardından 11 Kasım'da tahliye edildi.

Yollar ve binalar hasar aldı

Bölge sakinleri, AFP'ye yaptığı açıklamada, sismik aktivitenin yollara ve binalara zarar verdiğini söyledi.

O zamandan bu yana sakinlere, evlerini yalnızca belirli gündüz saatlerinde ziyaret etmelerine izin veriliyor.

33 aktif yanardağ sistemi var

Avrupa'daki en yüksek sayı olan 33 aktif yanardağ sistemine ev sahipliği yapan İzlanda'da volkanik patlamalar nadir gerçekleşen olaylar değil.

Ancak Reykjanes Yarımadası'na 2021 yılına kadar sekiz yüzyıl boyunca herhangi bir patlama yaşanmamıştı.