Endonezya'da okul binası çöktü: Onlarca öğrenci enkaz altında

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde, tadilat yapılan bir yatılı okul binası çöktü. İlk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDA ONLARCA ÖĞRENCİ VAR

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, Doğu Cava’nın Sidoarjo kasabasında meydana gelen çökme sonrası çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Binanın yeniden çökme riskinin, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

ZAMANLA YARIŞ

Arama kurtarma operasyonunu yöneten Nanang Sigit, yüzlerce personelin çalışmalara katıldığını, enkaz altındaki öğrencilere su ve oksijen sağlandığını aktardı. Sigit, ekiplerin bazı cansız bedenlere ulaştığını ancak önceliğin hayatta olanları kurtarmak olduğunu vurguladı.

YETKİSİZ TADİLAT İDDİASI

Olayın ardından tadilatın “yetkisiz şekilde” yürütüldüğü iddia edildi. Çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.