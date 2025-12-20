Japonya’da otomobil ile yolcu treni çarpıştı: 100 yolcu tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya’nın Kyoto eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü.

Yerel saatle 11.00 sıralarında Seika kasabasındaki Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte seyir halindeki bir binek araç ile Kintetsu Demiryolları’na ait bir yolcu treni, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

YANGIN 50 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Binek araç, kazanın ardından durmakta zorlanan trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Kazanın ardından çıkan yangın ise 50 dakikalık çabanın ardından kontrol altına alındı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi, araçta bulunan 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.