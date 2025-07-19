Epstein'e doğum günü mektubu gönderdi iddiası: Trump 10 milyar dolarlık dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde 'Jeffrey Epstein' dosyası var.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'e "müstehcen" bir doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a karşı harekete geçti.

10 MİLYON DOLARLIK DAVA

Başkan Trump, Wall Street Journal ve sahibi Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açtı.

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "The Wall Street Journal adlı işe yaramaz gazetede yer alan sahte, kötü niyetli, iftira niteliğindeki haber 'makalesinin' yayınlanmasında payı olan herkese karşı güçlü bir dava açtık.

Umarım Rupert ve 'arkadaşları' bu davada verecekleri saatler süren ifade ve tanıklıkları sabırsızlıkla bekliyorlardır. Rupert Murdoch'un kendisine ve 'çöp yığını' gazetesi WSJ'ye karşı açtığım davada ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

MEKTUBUN SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dava dosyasına göre Trump, yayın kuruluşunun kendisine iftira attığını ve iftira yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Trump, gazetenin Epstein'ın 50. yaş günü için gönderdiğini iddia ettiği mektubun "sahte" olduğunu belirtti.

WSJ'NİN HABERİ

Wall Street Journal söz konusu haberinde Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

Trump'ın adının yer aldığı mektupta "kalın bir kalemle elle çizilmiş çıplak bir kadının siluetinin içinde Trump ile Epstein arasında hayali bir konuşma metninin" yer aldığı öne sürülmüştü.

Metinde, "Bilmeceler asla yaşlanmaz" şeklinde gönderme olduğu ve "Dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" ifadelerinin yer aldığı iddia edilmişti.

EPSTEİN DAVASI NEDİR

ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti.

Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein’in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.